Morgen ist es soweit! Der Reality-TV-Star Siria Campanozzi (21) steht ein nervenaufreibender Tag bevor: Der Ex-#CoupleChallenge-Kandidatin werden die Brüste entfernt und durch Implantate ersetzt. Der Grund: Die Beauty leidet an einem Gendefekt, der zu einem deutlich erhöhten Krebsrisiko führt. Daher ist sie gezwungen, so schnell wie möglich zu handeln. Siria hat Promiflash verraten, wie es ihr nun kurz vor der OP geht!

"Momentan ist es ein Gefühlschaos in mir, aber ich versuche natürlich, immer positiv zu denken", erzählt die Influencerin im Interview mit Promiflash. Immerhin darf die 21-Jährige sich über immensen Rückhalt aus den eigenen Reihen freuen: "Ich bin froh, dass ich momentan sehr abgelenkt werde, Davide und meine Familie sind da eine große Hilfe." Leider werden sie die Brünette dennoch nicht bei allem unterstützen können – aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage werden Sirias Angehörige sie nämlich nicht im Krankenhaus besuchen dürfen.

Auch ihr Partner Davide fiebert dem morgigen Tag bereits entgegen: "Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass die OP bevorsteht, da jeder Tag zählt und jeden Tag etwas in ihr ausbrechen könnte." Eigentlich habe der Eingriff nämlich bereits im Oktober stattfinden sollen, wurde dann aber verschoben.

