Ein großer Moment im Leben der Familie von Pedro Pascal (45)! Der erfolgreiche Schauspieler wurde in den vergangenen Jahren durch seine Rollen in Serien wie "Narcos" und Game of Thrones bekannt. Seit 2019 ist der gebürtige Chilene zudem in dem Disney-Plus-Hit The Mandalorian als Hauptdarsteller zu sehen. Nun verkündete der 45-Jährige stolz folgende Neuigkeiten: Seine Schwester Lux feiert ihr Coming-out als Transfrau!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Pedro am Dienstag Lux' Porträt, das das Cover des Magazins Ya ziert. Lux war bei der Geburt zunächst das männliche Geschlecht zugewiesen worden. Dazu schrieb der Serienstar voller Freude: "Meine Schwester, mein Herz, unsere Lux!" Pedros Fans waren von dem Beitrag begeistert – und versahen den Post mit über 140.000 Likes.

In einem Interview mit der Zeitschrift sprach Lux ganz offen über ihre Transformation zur Frau. Die Hormonbehandlung habe schon im Juli 2020 begonnen und kam für ihre Angehörigen nicht überraschend: "Das war für meine Familie etwas ganz Natürliches. Es ist fast etwas, das sie erwartet hatten!", stellte sie fest.

Instagram / luxpascal0 Lux Pascal

Getty Images Pedro Pascal, "The Mandalorian"-Darsteller

Instagram / luxpascal0 Lux Pascal, Schauspielerin

