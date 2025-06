Dieser "Stranger Things"-Star ist sauer auf Pedro Pascal

David Harbour (50), bekannt aus der Serie Stranger Things, hat enthüllt, dass er seit 30 Jahren ein Problem mit Pedro Pascal (50) hat. Die beiden Schauspieler kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit an der Northwestern University, wo sie gemeinsam Theater spielten. Dabei ergatterte Pedro die Hauptrolle, was David ihm nach all den Jahren immer noch nicht ganz verziehen hat: "Schon damals war er so talentiert, und ich bin seit 30 Jahren sauer auf ihn", sagte er augenzwinkernd im Gespräch mit Entertainment Tonight.

Trotz dieser Begegnung in der Vergangenheit gibt es keinen tatsächlichen Streit zwischen den beiden Schauspielern, die derzeit in Hollywood äußerst gefragt sind. In Zukunft werden sie sogar gemeinsame Projekte angehen. In der kommenden Marvel-Produktion "Avengers 5: Doomsday" stehen die Schauspieler erstmals offiziell gemeinsam vor der Kamera. Darüber hinaus wurde bereits im Jahr 2022 eine HBO-Serie mit den beiden angekündigt. Unter dem Titel "My Dentist's Murder Trial" sollen Pedro und David nicht nur schauspielern, sondern auch als ausführende Produzenten mitwirken. Konkrete Updates zu diesem Projekt sind allerdings bislang ausgeblieben.

Pedro, der zuletzt durch Rollen in The Mandalorian und "The Last of Us" glänzte, hat sich in Hollywood längst einen Namen gemacht und zählt zu den beliebtesten Schauspielern der letzten Jahre. David, der durch seine Rolle als Jim Hopper in "Stranger Things" internationale Bekanntheit erlangte, ist ebenso ein fest etablierter Star in der Branche. Dass sich ihre Wege bereits im College kreuzten, zeigt, wie klein die Welt des Theaters und Films doch manchmal ist. Heute verbindet die beiden neben ihrer humorvollen Rivalität sicherlich auch der gegenseitige Respekt vor ihrem jeweiligen Talent.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal bei der Trailer-Vorführung von "Fantastic Four: The First Steps" in Huntsville

Anzeige Anzeige