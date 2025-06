Dakota Johnson enthüllt: Pedro Pascal klaut ihre Klamotten

Dakota Johnson (35) hat in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ein ungewöhnliches Geheimnis über ihren Co-Star Pedro Pascal (50) verraten. Der Schauspieler aus dem Film "The Materialists" bedient sich offenbar regelmäßig an Dakotas Kleiderschrank. Während ihres Auftritts am Montag, dem 2. Juni, erzählte die Hollywood-Schauspielerin, dass Pedro häufig ihre Kleidung trage. Als sie ein Foto kommentierte, das die beiden auf einem Stevie Nicks (77)-Konzert in London 2024 zeigt, sagte sie: "Das ist mein Pullover." Sie ergänzte, dass Pedro sich oft etwas von ihr leihe – besonders dann, wenn er bei kaltem Wetter nur im T-Shirt unterwegs sei.

Während der Talkshow sorgte Dakota nicht nur mit ihren Anekdoten, sondern auch mit ihrem Outfit für Gesprächsstoff. Sie trug einen gewagten Blazer mit tiefem Ausschnitt, den sie später selbst als "falsche Wahl" für den Abend bezeichnete. Für einen besonders amüsanten Moment sorgte Jimmy Fallon (50), als er ihr einen Cardigan reichte – ein Kleidungsstück, das ursprünglich ihrem Vater Don Johnson (75) gehörte. Der Cardigan wurde zur Rettung, als Dakota nach etwas zum Überdecken fragte.

Dakota und Pedro verbindet eine Freundschaft, die nicht erst am Set von "The Materialists" begann. Schon bei früheren Gelegenheiten kam es zu amüsanten Zwischenfällen zwischen den beiden, die zeigen, wie locker und humorvoll ihr Umgang miteinander ist. Obwohl Dakota und Pedro seit Jahren in Hollywood unterwegs sind, gab es auch in der Vergangenheit kuriose Momente – so soll Dakota ihn einmal nicht sofort wiedererkannt haben, was Pedro mit seinem typischen Humor nahm. Ihre gemeinsamen Erlebnisse spiegeln sich deutlich in der witzigen Chemie wider, die sie auch vor der Kamera zeigen.

Getty Images Dakota Johnson, Februar 2025

Getty Images Pedro Pascal im März 2025

