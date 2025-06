Selten: Pedro Pascal äußert sich offen zu seinem Privatleben

Pedro Pascal (50) hat in einem Interview mit Vanity Fair ungewöhnlich offen über sein Privatleben gesprochen. Der "The Last of Us"-Star erklärte, dass er sich selbst keineswegs als besonders verschwiegen sehe. "Ich bin sehr unprivat in meinem Privatleben", stellte der Schauspieler klar. Dennoch hat der 50-Jährige bisher keine seiner Beziehungen öffentlich bestätigt. Für ihn sind persönliche Bindungen bereits ohne den Beobachtungsdruck der Öffentlichkeit komplex, wie er betonte. Auch das Thema Kinder sprach Pedro an: Grundsätzlich habe er kein großes Interesse daran, stelle sich aber manchmal vor, wie es wäre, mit seinem eigenen Kind – wie einst seine Eltern mit ihm – ins Kino zu gehen.

Besonders interessant wird Pedros eigene Wahrnehmung im Kontrast zu seinem Ruf als Herzensbrecher. Obwohl er bei den Critics’ Choice Awards 2023 als der Breakout-Star des Jahres gefeiert wurde und eine Menge Komplimente bekam, fühlte er sich alles andere als glamourös. "Mein Arm war nach einer Verletzung in einer Schlinge, ich war übergewichtig und dachte, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein", so der Schauspieler über diesen kuriosen Moment. Auch seine Rolle im Film "Materialists", die er während dieser Zeit spielte, stellte ihn vor Herausforderungen. "Ich habe mich so alt wie noch nie in meinem Leben gefühlt", erzählte er. Doch auch in dieser Phase blieb Pedro charmant und nahm alle Komplimente, die ihn als attraktiv bezeichneten, mit Humor an.

Privat zeigt sich Pedro als entspannter und humorvoller Mensch – besonders im Umgang mit Freunden. Eine Anekdote verrät zum Beispiel, dass er sich bei überraschendem Londoner Wetter kurzerhand Kleidung von Dakota Johnson (35) lieh. Solche kleinen Einblicke machen deutlich: Pedro pflegt enge, vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Kolleginnen und Kollegen und begegnet ihnen mit einer natürlichen Leichtigkeit. Genau das schätzen viele an ihm – er wirkt nahbar, unprätentiös und trotzdem charismatisch. Diese Mischung aus Charme, Humor und Bodenständigkeit dürfte auch abseits des Rampenlichts gut ankommen. Potenzielle Partnerinnen stehen bei Pedro sicher Schlange. Ob er eine zukünftige Beziehung öffentlich machen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Getty Images Pedro Pascal bei der Trailer-Vorführung von "Fantastic Four: The First Steps" in Huntsville

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler

Getty Images Pedro Pascal stellt bei der Premiere der Finalstaffel "Game of Thrones" in New York Todesszene nach