Heftige Kritik an Fashion-Designerin Marina Hoermanseder! Die beliebte Modeschöpferin aus Österreich hat es im Moment nicht leicht: Sie hat vor wenigen Tagen ihre geliebte Hundedame Peanut verloren, was sie sehr traurig macht. Dazu prasselt jetzt auch noch eine fiese Social-Media-Shitstormwelle auf Marina ein. Die Blondine war nämlich in der aktuellen Germany's next Topmodel-Folge Gastjurorin – ihr Urteil kam bei vielen Zuschauern aber nicht gerade gut an.

Unter ihren letzten Instagram-Posts machten einige erboste User ihrem Ärger Luft. "Ich hoffe, dass dein Kind mal so behandelt wird, wie du Maria behandelt hast", "Wie kann man so wenig Ahnung von Mode haben", oder "Für den Hund ist das jetzt sicherlich eine Erleichterung, dass er weg ist. Bei so einer miesen Besitzerin", lauten nur drei der heftigen Bemerkungen. Besonders heikel – die User nutzen ausgerechnet die beiden Gedenkposts zu Ehren der toten Hundedame Peanut als Diskussionsplattform. Der Vierbeiner hatte aber mit GNTM überhaupt nichts zu tun, weswegen Marina dieses Verhalten auch nicht verstehen kann.

Damit das Andenken an Peanut nicht länger als Zielscheibe für Online-Hate genutzt wird, deaktivierte Marina mittlerweile die Kommentarfunktion unter den betreffenden Beiträgen. Dazu veröffentlichte sie noch einen weiteren GNTM-Post, unter dem sich nun ausgetauscht werden kann. Marina hofft jetzt auf konstruktivere Kritik.

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder bei "Germany's next Topmodel" 2021

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2013

Getty Images Marina Hoermanseder auf einer ihrer Fashion Shows

