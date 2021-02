Mit diesem Duo haben wohl die wenigsten gerechnet! Der einstige DSDS-Kandidat Momo Chahine startete nach seiner Show-Teilnahme mit eigenen Songs durch. Jüngst veröffentlichte er seine neue Single "Labyrinth" und das dazugehörige Musikvideo im Netz. Da der Track von seinen Gefühlen für eine Lady handelt, durfte eine heiße Protagonistin im Clip natürlich nicht fehlen: Und Momo entschied sich, dafür niemand Geringeres als Aurelia Lamprecht ins Boot zu holen!

In einem figurbetonten schwarzen Kleid stolziert die Love Island-Beauty in Momos Musikvideo umher und spielt offenbar dessen Angebetete, über die er im Lied emotionale Worte verliert. Doch wie kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit der beiden TV-Sternchen? "Ich suche immer nach Feature-Partnern auf TikTok. Viele aus meiner Community haben [Aurelia] unter meinen Videos markiert und so bin ich direkt auf sie aufmerksam geworden. Der Kontakt kam dann ganz natürlich zustande", verriet Momo im Gespräch mit Promiflash.

Der 24-Jährige zeigte sich zudem beeindruckt von seiner Drehpartnerin: Obwohl es für sie das erste Mal an einem derartigen Set gewesen sei, habe sie Momo zufolge einen tollen Job gemacht – und: "Das spiegelt sich auch im Musikvideo wider", erklärte er sichtlich zufrieden. Auch Communities der beiden scheinen begeistert zu sein, denn die Fans überfluten die entsprechenden Beiträge auf Social Media mit lieben Kommentaren. "Ich bin immer wieder dankbar für den Support", schloss Momo das Interview mit Promiflash ab.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, bekannt durch "Love Island"

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, "Love Island"-Kandidatin 2020

Instagram / momochahine Momo Chahine, "Kampf der Realitytstars"-Kandidat 2020

