Aurelia entscheidet: Für ihn ist "Love Island VIP" vorbei

Zu Beginn von Folge sieben steht bei Love Island VIP mal wieder eine Paarungszeremonie an. Dieses Mal ist es an Aurelia Lamprecht, zu entscheiden, welcher Kandidat die Villa verlassen muss. Eigentlich ist nur noch Danilo Cristilli (28) übrig. Doch Moderatorin Sylvie Meis (46) hält noch eine Überraschung bereit – und schickt kurzerhand eine Granate mit ins Rennen. Nun hat Aurelia die Wahl, ob sie Danilo den Vorzug geben möchte oder sich für den – zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten – Neuzugang entscheidet. "Du weißt, ich hab dich mega gerne, aber da ist einfach nichts. Deswegen entscheide ich mich für die Geheimgranate", erklärt sie dem Italiener.

Danilo wird direkt abgelöst – Tobias Pietrek zieht in die Love-Island-Villa ein. Der Ex von Laura Mania ist für sein neues Couple aber kein Unbekannter: Die beiden waren schon mal zusammen bei Love Island! "Damals haben wir auch ein bisschen auf der Tanzfläche geflirtet. Einen Tag später kam aber Laura und dann habe ich Aurelia leider ganz schnell vergessen", gesteht der Ex on the Beach-Star. Ob die beiden dieses Mal eine Chance miteinander haben? Tobi hat jedenfalls Lust, das Format mit einer Partnerin zu verlassen. "Ich bin absolut bereit für die Liebe", betont der Sonnyboy.

Der Einzug des 32-Jährigen könnte die Karten noch einmal völlig neu mischen. Vor allem für Aurelia war die Zeit auf der Insel bis jetzt noch nicht besonders erfolgreich. Zuletzt zeigte Kymani Yade, der Sohn von Daisy Dee (54), ernsthaftes Interesse an der Frankfurterin. Bei der vergangenen Red-Flag-Night entschied sich aber die Mehrheit der Mädels für den Reality-TV-Neuling, woraufhin dieser das Format verlassen musste. Für den Holländer sei die Entscheidung der Girls ein Schock gewesen, denn er hätte seine Zeit eigentlich noch gerne genutzt. "Ich hätte Aurelia sehr gerne näher kennengelernt. Sie war für mich die schönste Frau bei 'Love Island VIP' von innen und außen", verriet er im Interview mit Promiflash.

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZwei. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Januar 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Kymani Yade, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige