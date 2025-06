So stellt sich DSDS-Star Momo Chahine seine Traumfrau vor

Der DSDS-Star Momo Chahine ist derzeit Single und sprach kürzlich offen über seine Vorstellungen von der perfekten Partnerin. Anlässlich seiner Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund gewährte der Sänger im Promiflash-Interview einen Blick auf sein Liebesleben und beantwortete die Frage, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. "Ich brauche eine süße Frau, die lebensfroh ist, die den ganzen Tag lächelt, empathisch ist und viel Liebe gibt. Das brauche ich", schwärmte Momo und stellte klar, dass ihm vor allem Charaktereigenschaften wie Fröhlichkeit und Einfühlsamkeit wichtig sind.

Auf die Frage, ob er sich eine Partnerin aus der Öffentlichkeit an seiner Seite vorstellen könne, zeigte sich der Realitystar zwiegespalten: "Ich schließe Realitystars jetzt auch nicht gänzlich aus. Also, es gibt ein paar, die cool sind. Aber ich würde eine Frau bevorzugen, die nicht in der Öffentlichkeit steht." Dennoch betonte Momo, dass diese Vorliebe nicht in Stein gemeißelt sei und er grundsätzlich offen für verschiedene Möglichkeiten ist.

Nicht nur Momo kam während seiner Geburtstags- und Releaseparty ins Plaudern. Auch die ehemalige Temptation Island-Verführerin Laura Peukers gewährte im Promiflash-Interview Einblicke in ihr Liebesleben. Die TV-Bekanntheit und ihr Ex-Partner Jonny Jaspers trennten sich im Sommer 2024 – seitdem ist Laura Single. Doch wie geht es ihr seither? "Ich hatte irgendwie jede Phase dabei: Ich hatte einmal die Phase, in der ich niemanden sehen wollte. Dann hatte ich eine Phase, in der ich so richtig gedatet habe, wo ich so dachte: 'Jetzt gehe ich mal wieder auf den Markt!'", berichtete Laura. Mittlerweile legt sie jedoch den Fokus auf sich selbst und ihren Sport.

Instagram / momochahine Momo Chahine, DSDS-Star

Instagram / laura__pkr Laura Peuker im Mai 2025

