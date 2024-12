Seit neuntem Lebensjahr: Aurelia Lamprecht sieht Geister

Aurelia Lamprecht weiht ihre Fans im Netz in ein Geheimnis ein. Die Reality-TV-Kandidatin plaudert aus: Seit ihrem neunten Lebensjahr erlebt sie immer wieder paranormale Ereignisse. "Das hat alles angefangen durch einen Todesfall in meiner Familie", erinnert sich Aurelia in ihrer Instagram-Story zurück. Seither würden sich die Erlebnisse immer mehr häufen. "Es ist immer so phasenweise – manchmal sehe ich Dinge, dann wieder nicht", beschreibt die Love Island VIP-Kandidatin ihre unheimlichen Visionen.

Als Kind habe sie vor diesen Momenten "richtig krasse Angst" gehabt und mit schlaflosen Nächten gekämpft. Seither habe Aurelia an Strategien gearbeitet, um damit besser umgehen zu können. "Es ist eine Gabe", betont sie. Zudem setzte irgendwann ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. "Mittlerweile ist das für mich so, wenn ich etwas wahrnehme oder höre oder sehe, dass ich dann relativ unbeeindruckt bin", schildert die Frankfurterin.

Aktuell sucht Aurelia bei "Love Island VIP" nach der Liebe. Auch dort hat sie mit Geistern der Vergangenheit zu tun – ausgerechnet ihr Ex Yasin Mohamed (33) ist ebenfalls da. Mit dem TV-Casanova verbindet sie nur wenig Gutes. Vor ihrer gemeinsamen Teilnahme an Good Luck Guys lief etwas zwischen den beiden. Der Flirt fand jedoch ein abruptes Ende: Auf dem Weg zu den Dreharbeiten in Thailand erwischte Aurelia ihren Yasin im Flugzeug in flagranti mit einer anderen Frau.

Anzeige Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Realitystar

Anzeige Anzeige

© Joyn Yasin Mohamed und Aurelia Lamprecht, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige