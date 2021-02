Daniel Gillies (44) ist offenbar frisch verliebt! Der The Originals-Darsteller war seit Juni 2019 offiziell wieder auf Solopfaden unterwegs. Nach 14 Jahren Ehe mit der Schauspielerin Rachael Leigh Cook (41) entschieden sich die einstigen Turteltauben, getrennte Wege zu gehen. Vergangenen Juli reichten die Eltern zweier Kinder schließlich ihre Scheidung ein. Sieben Monate später scheint Daniel wieder überglücklich vergeben zu sein und stellt seinen Followern nun seine neue Freundin vor!

In seiner Insta-Story postete der 44-Jährige einen niedlichen Schnappschuss von sich und seiner Liebsten – offenbar machten sie zu dem Zeitpunkt einen romantischen Spaziergang am Strand. Daniel musste zudem auch gar nicht mehr klarstellen, dass die Beauty, die an seiner Schulter lehnt, seine Freundin ist. Denn das pinke Herz, welches er auf das Pic malte, sagte mehr als tausend Worte. Doch wer genau ist die neue Frau an seiner Seite?

Julia Misaki ist ihr Name – und im Showgeschäft ist sie keine Unbekannte. Durch die Filme "Texas Snow" und "Break A Leg" wurde das Model bekannt. Seit wann Daniel und Julia bereits daten, ist momentan noch das süße Geheimnis der beiden Turteltauben. Vielleicht darf man sich in Zukunft aber über weitere Pärchenfotos der beiden auf Social Media freuen!

Anzeige

Instagram / msjuliamisaki Julia Misaki, TV-Star

Anzeige

Instagram / mr.danielgillies Joseph Morgan und Daniel Gillies, "The Originals"-Darsteller

Anzeige

Instagram / msjuliamisaki Julia Misaki, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de