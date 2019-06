Traurige Nachrichten für alle Fans des Serien-Hotties Daniel Gillies (43)! Eigentlich kennt man den smarten Schauspieler in seiner Vampir-Rolle Elijah Mikaelson in den Erfolgsformaten Vampire Diaries und The Originals. Auch in Sachen Liebe war er sehr erfolgreich – er und seine Frau, Schauspielerin Rachael Leigh Cook (39), sind seit 14 Jahren verheiratet. Doch jetzt der Liebes-Schock: Das Paar gab ganz überraschend seine Trennung bekannt.

Dies verkündeten die Zweifach-Eltern nun in einem gemeinsamen Statement via Instagram: "Mit großer Dankbarkeit für jedes gemeinsame Jahr, das wir verbracht haben, und den tausenden schönen Erinnerungen, die wir geteilt haben, haben wir uns einvernehmlich dazu entschieden, als Paar getrennte Wege zu gehen." Sie versichern ihren Fans weiter, dass sie diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben. Die zwei werden sich immer lieben und respektieren, als Eltern, wie auch als Menschen. Unterzeichnet wurde der Text in Liebe von beiden.

Daniel und Rachael sind die Eltern von Tochter Charlotte Easton und Sohn Theodore Vigo Sullivan. Letzterer kam Anfang 2015 zur Welt. Damit ihre Kinder die kommenden Veränderungen gut verarbeiten können, wünscht sich das prominente Ex-Pärchen von seinen Fans Diskretion.

Getty Images Rachael Leigh Cook und Daniel Gillies bei der "Max"-Premiere 2015

Anzeige

Getty Images Rachael Leigh Cook und Daniel Gillies bei der Premiere von Gravitas Ventures' "Broken Star"

Anzeige

Getty Images Rachael Leigh Cook und Daniel Gillies, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de