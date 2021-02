So hat man James Charles (21) noch nie gesehen! Mit seinen beeindruckenden Schminkvideos auf YouTube wurde der gebürtige US-Amerikaner im Netz ein Star. Regelmäßig versorgt er seine rund 25 Millionen Follower mit Beauty-Tipps und begeistert damit auch Promis wie Kylie Jenner (23) oder Charli D'Amelio (16). James selbst zeigte sich in der Vergangenheit auf seinen Social-Media-Kanälen immer wieder in den unterschiedlichsten Outfits und mit den verschiedensten Frisuren. Jetzt überraschte der 21-Jährige seine Community aber mit einem ganz neuen Schnitt!

Auf dem Weg zu einem Abendessen in seiner Wahlheimat Los Angeles wurde James am vergangenen Donnerstag von Fotograf und YouTuber Kevin Wong abgelichtet und gefilmt: "Ich habe mal etwas Neues ausprobiert. Es ist echt! Ich habe es heute erst gemacht", erklärte die Internet-Berühmtheit auf die Frage, was denn mit seinen Haaren, von denen keine Spur mehr zu sehen ist, geschehen sei. Auch auf Instagram präsentierte sich James nur kurze Zeit später mit seiner Glatze beim gemeinsamen Essen mit Freunden.

Seine Fans trauen dem Braten allerdings noch nicht so wirklich. Sie vermuten, dass der Influencer lediglich eine Haube trägt, die es so aussehen lässt, als habe James sich die Haare abrasiert: "Warum trägt er eine Glatzen-Kappe?", oder "Wir wissen alle, dass er das nicht wirklich gemacht hat, oder?", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare zu James neuer Frisur auf Twitter.

James Charles im Januar 2020

James Charles mit blonder langer Perücke

YouTube-Star James Charles

