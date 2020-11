James Charles (21) beweist einmal mehr sein Make-up-Talent! Schon in der Vergangenheit verwandelte der US-YouTube-Megastar immer wieder große Stars und Sternchen für seine Videos. Unter anderem verschönerte der Wahlkalifornier mit seinen gekonnten Pinseleinlagen Reality-TV-Ikone Kylie Jenner (23) oder auch Teenie-Idol Jojo Siwa. Nun war ein waschechter Rapper an der Reihe: James transformierte den Cowboy Lil Nas X in eine glitzernde Glamour-Queen mit weißer Perücke!

Für sein neuestes YouTube-Video mit Nas ließ sich James von dessen aktueller Single inspirieren. Im Musikvideo zum Hit "Holiday" tritt der 21-jährige Rapper nämlich als silbrig glitzernder Weihnachtsmann auf. Mit dieser Vorlage kreierte der Make-up-Guru jetzt einen völlig neuen Look: Er verwandelte Nas in eine Art Space-Version der Game of Thrones-Figur Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 34). "Ich liebe es", kommentierte der Musiker anschließend das Ergebnis.

Doch wie kam Lil Nas X, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Montero Lamar Hill heißt, darauf, sich von dem US-amerikanischen Social-Media-Star umstylen zu lassen? "Ich wollte einfach mal aus meiner Komfortzone treten und jetzt sitze ich hier mit James Charles", erzählte er. Hättet ihr Lil Nas X in diesem Aufzug erkannt? Stimmt ab.

Getty Images Lil Nas X, Rapper

Instagram / jamescharles Rapper Lil Nas X und YouTuber James Charles

Instagram / lilnasx Lil Nas X im November 2020

