Diese Blondierung ging nach hinten los! Ende August entschied sich der mega-erfolgreiche Beauty-YouTuber James Charles (20) für eine drastische Typveränderung: In einem Selbstversuch färbte der Make-up-Guru seine fast schwarzen Haare in einer Sitzung schneeweiß! Sein Friseur des Vertrauens konnte am Ende ein Farbdesaster vermeiden, doch James' Spitzen konnten nicht ganz verschont werden. Mittlerweile hat der 20-Jährige seiner Naturfarbe wieder zurück, klagt aber nun über heftigen Haarverlust!

In seiner Instagram-Story beschwerte sich der Influencer vor wenigen Tagen bei seinen rund 15 Millionen Followern – seine Mähne hat nämlich ganz schön unter dem Farbausflug gelitten! "Meine Haare haben sich dazu entschieden, richtig fies zu sein und mir nach der Blondierung einfach auszufallen. Das ist wirklich großartig", versuchte James mit Ironie das haarige Debakel zu überspielen. Um seinem Schopf in der kommenden Zeit etwas Ruhe zu gönnen, hat sich der Beauty-Fan etwas überlegt.

"Über die nächsten zwei oder drei Monate werden wir ein wirklich wunderbares Spiel spielen dürfen mit dem Titel 'Welche Dinge kann sich James auf den Kopf setzen, um von seinen Haaren abzulenken'. Zur Auswahl stehen Baseballcaps, Beanies, andere spaßige Hüte und Perücken", erklärte er. Und tatsächlich: Bei einem Blick auf sein Profil fällt auf, dass James aktuell nur noch mit Fake-Haarteilen oder Cappys das Haus verlässt.

Instagram / jamescharles James Charles, Beauty-YouTuber

Instagram / jamescharles James Charles mit blonder langer Perücke

Instagram / jamescharles James Charles mit einer Cappy in Los Angeles

