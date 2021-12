Ist das wirklich James Charles (22)? Der Webstar sorgt vor allem mit seinen großartigen Make-up-Skills regelmäßig für Begeisterung. Mit seinen kreativen Looks und Schmink-Tutorials inspiriert er seine zahlreichen Fans immer wieder aufs Neue. Dabei darf es für den Influencer gerne auch mal etwas ausgefallener sein. Zu Weihnachten putzte sich der Make-up-Artist nun ganz besonders heraus – sorgte damit bei seiner Fangemeinde wohl aber zunächst für Verwirrung!

James teilte auf Instagram mehrere Aufnahen, auf denen er sich in einer glamourösen Weihnachtsrobe in Szene setzt. Dabei sah er der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit Kylie Jenner (24) wohl zum Verwechseln ähnlich – das fanden zumindest seine Fans. "Warum dachte ich, dass das Kylie Jenner ist?" oder "Ist das etwa Kylie?", fragten sich einige seiner Abonnenten.

So oder so fand James' Weihnachtsdress mächtig Anklang. In der Kommentarspalte wurde der YouTuber mit zahlreichen Komplimenten überhäuft. "Wow, du siehst einfach so wunderschön aus", fand beispielsweise einer von vielen begeisterten Followern.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

Instagram / jamescharles James Charles im Dezember 2021

Instagram / jamescharles James Charles, Influencer

