Findet Dixie D'Amelios (19) Freund Noah Beck auch Männer anziehend? Seit Oktober daten sich die beiden US-amerikanischen TikTok-Stars ganz offiziell. Zuvor hatte es bereits einige Gerüchte gegeben, dass sich die große Schwester von Plattform-Queen Charli D'Amelio (16) nach ihrer Trennung von Social-Media-Kollege Griffin Johnson (21) mit dem dunkelhaarigen Beau ablenkt. Inzwischen verstecken sie ihre Liebe nicht mehr und leben sie sogar in YouTube-Videos aus. In einem aktuellen Clip machten die beiden jetzt einen Lügendetektortest – und dabei kam ein bisher auch Noah unbekanntes Detail über seine Vorlieben ans Licht!

Für ihre YouTube-Reihe "The Early Late Show with Dixie D'Amelio" ließen Dixie und Noah ihre Aussagen von einem Profi auf ihren Wahrheitsgehalt testen. Dabei stellte die 19-Jährige ihrem Partner eine pikante Frage: "Fühlst du dich körperlich zu James Charles hingezogen?" Der Hintergrund: Im vergangenen Sommer hatte es Gerüchte gegeben, dass zwischen Noah und dem bekannten Make-up-Guru James (21) etwas laufen könnte. Auf Dixies Frage antwortete Noah kichernd: "Nein." Doch das stellte sich als Lüge heraus. Ups.

Noah errötet sichtlich und reagierte erschrocken auf das Ergebnis: "Was? Nein. Hört auf. Das stimmt nicht. Warum tut ihr mir das an? Er ist nur ein guter Freund." Doch Dixie ging cool mit der Situation und Noahs möglichen Gefühlen für James um. "Das ist schon in Ordnung", erklärte sie lachend.

Anzeige

Instagram / bryant Noah Beck und Dixie D'Amelio auf Bryants Geburtstagsparty, September 2020

Anzeige

Instagram / jamescharles James Charles im August 2018

Anzeige

Instagram / dixiedamelio Noah Beck und Dixie D'Amelio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de