In letzter Zeit hätte es für Sängerin Sarah Lombardi (28) wohl kaum besser laufen können. Neben ihrem Sieg bei The Masked Singer scheint sie auch im Privatleben das ganz große Glück gefunden zu haben. Seit über einem Jahr gehen die ehemalige DSDS-Kandidatin und der Fußballprofi Julian Büscher (27) nun schon gemeinsam durchs Leben. Doch trotzdem ist die Musikerin in Sachen Liebe ängstlich, wie sie jetzt in ehrlichen Worten verrät.

Unter einem Bild von sich richtet Sarah auf Instagram emotionale Zeilen an ihre Follower. Darin legt sie offen dar, welche Sorgen in ihr stecken. Unter anderem gesteht sie: "Manchmal, da habe ich Angst vor der Liebe, sie zuzulassen." Außerdem räumt die 28-Jährige ein, dass sie sich oft selbst blockiere. Doch neben all dem bestehe sie vor allem aus Kontrasten. "Und manchmal, da kann ich gar nicht mehr loslassen", beschreibt sich die Künstlerin weiter selbst.

Was ihre Beziehung mit Julian angeht, scheint Sarah ihre Ängste und Widersprüche aber gut in Balance zu halten. Nach ihrer Verlobung im vergangenen Jahr wollen die Turteltauben sogar noch dieses Jahr vor den Altar treten. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher kurz nach ihrer Verlobung

Ot, Ibrahim / ActionPress Sarah Lombardi in Hamburg

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

