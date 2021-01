Läuten bei Sarah Lombardi (28) schon bald die Hochzeitsglocken? Die ehemalige DSDS-Kandidatin hat an der Seite von Fußballprofi Julian Büscher (27) offenbar ihr großes Glück gefunden. Die beiden scheinen sich ihrer Sache absolut sicher zu sein und haben sich sogar kürzlich verlobt. Auch wann sie ihrem künftigen Ehemann das Jawort geben will, weiß die 28-Jährige schon: Noch in diesem Jahr!

Sarah stellte sich in dem Instagram-Spiel "Wahr oder falsch" jetzt einigen Behauptungen, die ihre Community aufstellen durfte. Ein Fan äußerte, dass sie Julian noch in diesem Jahr heiraten würden – und wurde daraufhin sehr ehrlich aufgeklärt: "Wahr! Aber das steht zurzeit leider noch etwas in den Sternen", offenbart die Brünette. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage sei es schwierig, eine große Feier zu planen – es sei aber ihr großer Wunsch, noch 2021 mit ihrem Verlobten vor den Traualtar zu treten.

Ob sie und Julian sich diesen Traum aber wirklich erfüllen können? Immerhin musste die Musikerin wegen der Pandemie nun schon ihre Tour, die im Frühjahr starten sollte, abblasen. Via Instagram hatte sie ihren Fans erklärt: "Ich habe leider schlechte Nachrichten, was meine Konzerte im März angeht. [...] Wir müssen diese Termine leider absagen. Das macht mich wirklich unheimlich traurig."

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi an Neujahr 2021

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher

