Ob Claudia Haas sich wohl noch den Titel "Superstar 2021" holen wird? Nachdem die Hamburgerin es 2018 bei ihrem ersten DSDS-Versuch nicht einmal in den Recall geschafft hatte, sorgt sie in dem RTL-Format in diesem Jahr für eine Überraschung nach der anderen: Die Jury hat sie nicht nur in die erste, sondern sogar in die zweite Recall-Runde gelassen. Nun durfte die Hausfrau sich sogar noch ein drittes Mal freuen: Sie schaffte es erneut, Dieter Bohlen (67) und Co. von sich zu überzeugen!

In der heutigen DSDS-Folge gab Claudia mit ihren Mitstreiterinnen Giuseppina Bonaffini und Nagihan Karram den Song "Eternal Flame" von The Bangles zum Besten und erntete für ihren Gesang überraschend viel Lob. Ihr Auftritt kam bei den Juroren sogar so gut an, dass sie die Blondine auch in der kommenden Recall-Runde sehen wollen: "Das war eine ganz gute Leistung. Du bist auch weiter!", verkündete ihr Dieter. Das konnte die 28-Jährige kaum fassen: "Wirklich? Danke, vielen Dank! Vom ganzen Herzen, das bedeutet mir so viel", freute sie sich.

Auch nach dem Jury-Urteil drückte Claudia ihre Begeisterung über ihr Weiterkommen noch einmal in einem Einzel-Interview aus: "Ich habe es schon so weit geschafft! Ich will natürlich noch besser werden, es noch weiter schaffen. Bis zum Ende durchziehen!" Sie ist allerdings nicht die einzige Sängerin aus ihrer Gruppe, für die die DSDS-Reise weitergeht: Auch Giusy und Nagi haben es in die nächste Runde geschafft!

TVNOW / Stefan Gregorowius Claudia Haas, DSDS-Kandidatin 2021

Instagram / haaclaudia Claudia Haas, DSDS-Kandidatin

Instagram / nagikarram Nagihan Karram, DSDS-Kandidatin

