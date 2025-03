50 Kilo mehr: "DSDS"-Star Claudia Haas fühlt sich einsam

Realitystar und ehemalige DSDS-Teilnehmerin Claudia Haas sieht sich aktuell mit einer großen Herausforderung konfrontiert: Die Hamburgerin hat in den vergangenen Jahren 50 Kilogramm zugenommen und bringt 112 Kilogramm auf die Waage. "So langsam wird mein Gewicht sehr ungesund", erklärte die alleinerziehende Mutter in einem Interview mit der Bild. Sie fühle sich nicht attraktiv und sei deshalb sehr einsam. Doch nun hat sie beschlossen, die überflüssigen Pfunde loszuwerden – nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihr Kind. Unterstützung erhält Claudia dabei von Fitness-Coach Cedric Beidinger (31), den sie über ihr gemeinsames Management kennengelernt hat.

Claudia gibt offen zu, dass Frust und Einsamkeit eine große Rolle bei ihrer Gewichtszunahme gespielt haben. "Ich esse aus Frust. Ich bin so dick, weil ich keinen Freund und kaum Freunde habe. Deshalb gehe ich auch selten aus der Wohnung raus – ich wüsste gar nicht, mit wem", erklärte sie. Seit acht Jahren sei sie Single, aber nicht, weil sie es sich so ausgesucht hatte. "Ich möchte mich so gerne noch mal verlieben, aber so spricht mich keiner an", meint sie im Interview. Zusammen mit Cedric setzt sie nun auf ausgewogene Ernährung und mentale Veränderung. "Ich koche jetzt viel selbst und verzichte komplett auf Süßigkeiten", verriet die Sängerin.

Hinter Claudia liegen Jahre, in denen sie sich nach eigenen Angaben oft unattraktiv und allein fühlte. Doch der Reality-Star zeigt sich kämpferisch: "Ich habe vielleicht einige Jahre vergeudet, aber ich habe noch ein paar gute Jahre vor mir." Besonders motiviert sie die Aussicht, schon bald wieder Minirock tragen und unbeschwerter durchs Leben gehen zu können. Cedric, der als Fitness-Coach für das neue Kapitel an Claudias Seite steht, verfolgt neben dem wöchentlichen Gewichtstraining einen klaren Plan und unterstützt sie bei ihren Fortschritten. Trotz der Herausforderungen bleibt sie optimistisch und hat großes Interesse daran, ihr Leben wieder in eine positive Richtung zu lenken.

Instagram / claudia.haas_official Claudia Haas, ehemalige DSDS-Kandidatin

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im Dezember 2023

