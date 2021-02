Was für eine Valentinstagsüberraschung! Ein klares Statement gab es von Kendall Jenner (25) und Devin Booker (24) nie, doch die beiden brachten die Kochtöpfe in der Gerüchteküche immer wieder zum Brodeln. Erst kürzlich tauchte das Model gemeinsam mit dem Basketball-Profi auf einer Party ihrer Halbschwester Kim Kardashian (40) auf. Jetzt folgte ein romantisches Turtel-Pic – und das pünktlich zum internationalen Feiertag der Liebe.

In ihrer Intagram-Story postete Kendall den süßen Schnappschuss von ihr und Devin. Sie liegt rücklings auf einer Theke, während er sich von oben an sie ankuschelt. Ein Wasserhahn im Bildvordergrund verrät eine Küche als Ort der romantischen Szene. Obwohl das Gesicht des 24-Jährigen in Kendall vergraben und nicht zu sehen ist, erkennt man den Pheonix Suns-Star nicht nur an der Verlinkung.

Denjenigen Fans, die auf eine Lovestory der beiden hoffen, dürfte zudem ein kleines Detail Aufwind geben: Am rechten Bildrand findet sich ein kleines weißes Herz, das Kendall in den Post eingefügt hat. Zusätzlich zu ihrem vor Glück strahlenden Gesicht dürfte das für viele ein sicheres Indiz sein.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Geburtstagsfeier im Oktober 2020

Getty Images Devin Booker, US-amerikanischer Basketballspieler

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Dezember 2020

