Kommt Sophia Thiel (25) in Begleitung zurück in die Öffentlichkeit? Die Fitness-YouTuberin hat sich vor wenigen Stunden erstmals nach fast zwei Jahren Netz-Funkstille bei ihrer Community gemeldet. Weil der Bodybuilderin all ihre Jobs und auch persönlichen Ziele über den Kopf gewachsen waren und sie sich selbst zu viel Druck gemacht hatte, legte sie eine Pause ein. Dass die nun vorbei ist, machte Sophia gerade erst bekannt – aber hat die Blondine womöglich noch ganz andere Neuigkeiten im Gepäck?

Am Ende ihres knapp 25-minütigen YouTube-Videos, in dem die Wahl-Münchnerin ihren Fans einiges über ihre Online-Abstinenz erklärt, kommt sie plötzlich auf einen ganz speziellen Menschen zu sprechen: "Ich war auch superfroh, dass mir da jemand Besonderes geholfen hat", meint sie in Bezug auf ihr Ausbrechen aus teilweise unliebsamen Verhaltensmustern – Sophia hatte sich in der Vergangenheit beispielsweise enormen Body-Druck gemacht und sehr darunter gelitten.

Ob die 25-Jährige mit diesen Worten einen neuen Partner meint? "Und dann war ich schönerweise auch im Lockdown nicht alleine", erzählt sie weiter und macht klar: "Da ist jemand Neues in meinem Leben." Konkreter möchte Sophia allerdings erst in ihren nächsten Videos werden.

