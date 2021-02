Cardi B (28) bekam jetzt ein Make-up der ganz besonderen Art! Für den Dreh von Video-Clips oder für den großen Auftritt bei Events wird die Rapperin üblicherweise von einem Team von Stylisten frisiert und geschminkt – das kann bald aber wohl einpacken. Cardis Tochter Kulture (2) hat inzwischen nämlich auch Gefallen am Schminken gefunden – und übt schon fleißig an ihrer Mutter!

Die "Money"-Interpretin teilte via Instagram einen ulkigen Clip, der auf den ersten Blick etwas erschreckt: Es scheint nämlich zunächst so, als habe sie zwei blaue Augen und angeschwollene Lippen – das täuscht allerdings, denn bei den lilafarbenen Schatten handelt es sich nicht etwa um Blutergüsse, sondern um Make-up, mit dem Kulture sie eifrig bemalt: Die Kleine streicht immer mehr Lagen roter Farbe über Cardis Augenlider – und benutzt dafür keinen Pinsel, sondern einfach ihren Zeigefinger!

Cardi beweist nicht nur mit diesem Clip, sondern auch mit zahlreichen vorangegangen Posts, wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht und wie stolz sie auf ihren Spross ist. Letzteres hatte sie auch in einem Radio.com-Interview im August 2020 ganz deutlich gemacht und von Kulture nur so geschwärmt: "Sie ist so eine süße und lustige Person. Sie ist einfach ein lustiges Baby."

Instagram / iamcardib Cardi B im Februar 2021

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B, Musikerin

