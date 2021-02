Von Madonna (62) über Michael Jackson (✝50) und Angelina Jolie (45) bis hin zu Hugh Grant (60), Tina Turner (81) und Mariah Carey (50): Die Liste der internationalen Promis, die über die Jahre hinweg bei "Wetten, dass..?" auftraten, ließe sich schier endlos fortsetzen. Generationen wuchsen mit der Show auf, die an Samstagabenden Millionen von Menschen vor die heimischen TV-Bildschirme lockte. In einer schlaflosen Nacht im Jahr 1980 entwickelte Frank Elstner (78) bei einer Flasche Rotwein das so simple wie erfolgreiche Konzept, das über Jahrzehnte hinweg Fernsehgeschichte schrieb. Am Valentinstag feierte "Wetten, dass..?" nun sein 40. Jubiläum.

Ganze 43 Minuten überzog Moderator Frank Elstner, als die Sendung am 14. Februar 1981 zum allerersten Mal ausgestrahlt wurde. Nach sechs Jahren übernahm Thomas Gottschalk (70), der nur kurzzeitig durch Wolfgang Lippert (68) ersetzt wurde. Unvergessen sind Wetten wie die des Bauern Manfred, der seine 50 Kühe durch das Betasten ihrer Euter erkannte. 1986 kam es zu einem legendären Wettbetrug, als Bernd Fritz beim Erschmecken der Farbe von Buntstiften unter seiner Brille hervorlugte. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Weltstars. Michael Jackson trat 1995 erstmals außerhalb der Vereinigten Staaten in einer TV-Sendung auf. Madonna schaute gleich fünfmal vorbei, Phil Collins (70) war siebenmal da.

Infolge des Unfalls von Samuel Koch (33) brach Thomas Gottschalk 2010 die Liveshow ab. Für "Wetten, dass..?" bedeutete das Unglück den Anfang vom Ende. Tom Hanks (64) zog im Anschluss seines Besuchs über den insgesamt glücklosen Markus Lanz (51) her, im Dezember 2014 war dann nach 215 Ausgaben endgültig Schluss. Eine Neuauflage soll es nicht geben.

ActionPress Frank Elstner moderiert "Wetten, dass..?", 1981

ActionPress/Peter Clay/face to face Thomas Gottschalk 1990 bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Markus Lanz im Dezember 2014

