Anscheinend ist Jenny Frankhauser (28) auf den Geschmack gekommen! Die Schwester von der Kult-Katze Daniela Katzenberger (34) ist wohl ein richtiges Allround-Talent. Die Beauty ist erfolgreiche Influencerin, aber auch in der Musikbranche und im TV hat sie inzwischen Fuß gefasst. Nun ist die Alleskönnerin auch bei Krass Schule – Die jungen Lehrer zu sehen – und hat am Schauspielern Gefallen gefunden, wie sie Promiflash erzählt!

Promiflash hat die Brünette gefragt, ob sie mittlerweile Blut geleckt hat – die Antwort auf diese Frage beantwortete Jenny ziemlich eindeutig. "Ohja! Ich kann mir gut vorstellen, so was noch mal zu machen. Mal schauen, was die Zukunft bringt", berichtete die 28-Jährige. Klingt so, als würde ihre Fangemeinde in nächster Zeit eventuell noch mehr von ihr zu sehen bekommen.

Für andere Daily-Formate wäre die Musikerin prinzipiell offen – auch einen Auftritt bei Sendungen wie Köln 50667 oder Berlin - Tag & Nacht könnte Jenny sich durchaus vorstellen. "Es kommt natürlich auf die Rolle an, aber klar, wieso nicht", gab sie preis.

Krass Schule – Die jungen Lehrer“, immer montags bis freitags, 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTL2 Jennifer Lopes di Gaspare und Jenny Frankhauser am "Krass Schule"-Set

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de