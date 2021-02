Sie genießen ihre Zeit zu zweit! Scott Disick (37) ist kein Kind von Traurigkeit. Der Ex-Freund von Kourtney Kardashian (41) bandelte nur wenigen Monate nach der Trennung von Sofia Richie (22) schon mit einer neuen Dame an: Schauspielerin Amelia Hamlin (19). Und tatsächlich ist es bei den beiden ziemlich ernst: Nachdem Scott und Amelia ihre Beziehung offiziell gemacht hatten, spazierten sie nun total verliebt am Beach entlang!

Paparazzi erwischten die zwei am Sonntag total relaxt in Miami Beach. In knappen und ziemlich entspannten Outfits schlenderte das Paar Händchen haltend am Strand entlang – und zog dabei wohl alle Blicke auf sich. Vor allem Scott war mit Sicherheit DER absolute Hingucker: Der selbst ernannte Lord rockt nämlich neuerdings eine platinblonde Haarpracht und wirkt bis über beide Ohren verliebt.

Doch wie ernst ist es wirklich zwischen dem Duo? Noch vor einigen Wochen hatte es nämlich nicht gerade nach einer festen Sache geklungen. "Scott hat gerade kein Interesse an einer Beziehung, aber ihm gefällt es, gelegentlich mit Amelia Zeit zu verbringen", hatte ein Kumpel des 37-Jährigen gegenüber Hollywood Life ausgeplaudert. Was meint ihr – hält das zwischen den beiden lange? Stimmt in der Umfrage ab!

MEGA Scott Disick und Amelia Hamlin in Miami Beach 2021

MEGA Scott Disick mit seiner Freundin Amelia Hamlin

Instagram / ameliagray Scott Disick und Amelia Hamlin mit einer Freundin

