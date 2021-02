Hier liegt ganz klar Liebe in der Luft! Scott Disick (37) und Sofia Richie (22) gehen bereits seit einigen Monaten schon getrennte Wege. Doch der Ex-Freund von Kourtney Kardashian (41) blieb nicht lange allein – er angelte sich die Schauspielerin Amelia Gray Hamlin (19). Seit einiger Zeit vermuten Fans, dass es bei den beiden ernster wird. Und tatsächlich: Scott und Amelia haben ihre Beziehung jetzt auf Instagram offiziell gemacht!

Am vergangenen Samstag, also kurz vor dem Valentinstag, teilte der 37-Jährige ein paar süße Aufnahmen mit seiner Liebsten in seiner Instagram-Story. Bei einem entspannten Dinner posierten die zwei für ein paar gemeinsame Fotos. Während das Pärchen auf dem ersten Schnappschuss ziemlich ernst schaut, können sich die beiden auf dem zweiten Pic das Lachen nicht mehr verkneifen. "Warum so ernst? Nur ein Spaß", schrieb er zu den zwei aufeinanderfolgenden Bildern.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich die beiden zusammen im Netz zeigen. Bereits an Thanksgiving hatte sich Scott ganz unauffällig mit auf ein Bild seiner Liebsten geschlichen. Doch bei den aktuellen Aufnahmen des Unternehmers bleibt nun wirklich kein Zweifel mehr: Die beiden sind ganz offensichtlich ein Paar.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und seine Freundin Amelia Hamlin im Februar 2021

Instagram / ameliagray Scott Disick und Amelia Hamlin mit einer Freundin

Joe Scarnici/Getty Images for Theatre Box, Frazer Harrison/Getty Images Collage: Scott Disick und Amelia Gray Hamlin

