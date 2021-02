Was für eine süße Aufnahme von Jo Weil (43)! Der Schauspieler sorgte im letzten Jahr für ordentlich Gesprächsstoff: Nach über 20 Jahren im Showbiz outete er sich als homosexuell. Darüber hinaus gab der Verbotene Liebe-Liebling bekannt, bereits seit rund 10 Jahren mit seinem Partner zusammen zu sein. Diesen hält er auch nach seinem Outing aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus – bis jetzt: Jo teilte ein süßes Pärchen-Pic mit seinem Freund!

Auf Instagram postete der Frankfurter nun einen traumhaften Schnappschuss. Darauf ist zu sehen, wie er mit seinem Freund Tom und seinem Hund Sky vor einem See posiert. Das Gesicht seines Partners bleibt jedoch weiterhin verborgen – er blickt schließlich auf das Gewässer anstatt in die Kamera zu lächeln. Jo hingegen strahlt auf dem Bild mit der Sonne um die Wette. "Fröhlichen Valentinstag", wünschte der 43-Jährige seinen Followern in der Bildunterschrift.

Dass Jo Tom bald so richtig vorstellt, ist eher unwahrscheinlich. Auf seinem Feed postet er hauptsächlich Selfies von sich allein oder süße Fotos mit seiner Fellnase. Seine Liebe will das Paar allem Anschein nach wohl weiterhin möglichst privat halten.

Anzeige

Instagram / joweil_official Jo Weil, Schauspieler

Anzeige

TVNOW / Julia Feldhagen Jo Weil und Gabriele Metzger bei "Verbotene Liebe"

Anzeige

Instagram / joweil_official Jo Weil, Seriendarsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de