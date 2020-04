Jo Weil (42) geht mit einer intimen Offenbarung an die Öffentlichkeit! Der Schauspieler wurde durch seine Rollen in Serien wie Verbotene Liebe, Alles was zählt oder Rote Rosen bekannt – und damit ein absoluter Frauenschwarm. Ob der Moderator aber in einer Beziehung ist, darüber ließ er seine Fans bisher im Dunkeln. Doch nun öffnete Jo sich überraschend in einem Interview und outete sich als homosexuell!

"Mit diesem Gespräch fällt eine schwere Last von meinen Schultern", gab Jo gegenüber Bunte zu. Er mache diesen Schritt gerade jetzt, weil es sich in der aktuellen Situation richtig anfühle. Denn der 42-Jährige engagiert sich während der Krise in Zürich – das könne er jedoch nicht ohne dabei eine wichtige Person in seinem Leben zu erwähnen: Seinen Partner! "Ich wollte so gerne sagen, was ich fühle – und zwar, dass ich mir sehnlichst gewünscht habe, zu Hause bei meinem Freund zu sein." Es sei ihm falsch vorgekommen, nicht offen über seine Sorgen sprechen zu können.

"Ich möchte endlich ein freies und normales Leben führen, ohne dass ich immer einen Filter vor die Realität schieben und schwammige Antworten geben muss", stellte Jo im Interview klar und plauderte offen über seine Beziehung: Bereits seit zehn Jahren seien er und Tom zusammen. Kennengelernt hätten sie sich damals über einen gemeinsamen Bekannten in Köln. Trotz seines langen Liebesglücks komme eine Hochzeit für das Paar aktuell aber nicht infrage.

ARD/Nicole Manthey Jo Weil bei "Rote Rosen"

Instagram / joweil_official Jo Weil im November 2019

Splash News Schauspieler Jo Weil



