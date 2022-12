"Unter uns": Jo Weil kehrt als Dominic Adams ans Set zurück

Alle Unter uns-Fans sollten jetzt aufpassen! Für mehrere Monate begeisterte Jo Weil (45) als Dominic Adams die Zuschauer. Doch im Juli war dann Schluss: Seine Serien-Rolle zog mit seiner großen Liebe Eva Wagner (gespielt von Claudelle Deckert, 48) nach Brüssel. Doch scheinbar hat dem Schauspieler das Drehen für die Vorabendserie gut gefallen: Jetzt wurde bekannt, dass Jo als Dominic Adams ans "Unter uns"-Set zurückkehren wird!

RTL bestätigte das Comeback von Jo: Am 28.02.2023 wird es seine Rolle des smarten Architekten Dominic Adams zurück in die Schillerallee ziehen, um seine große Liebe Eva zu überraschen! Der Schauspieler freut sich auf seine Rückkehr: "Dominic Adams ist eine tolle Rolle mit einer wichtigen Message. Ich bin sehr stolz, ihn spielen zu dürfen und auch ganz besonders darauf, dass diese Figur so viel Unterstützung von den Fans erfährt."

Bereits in der Vergangenheit deutete Jo an, dass er ein Serien-Comeback nicht ausschließen würde – denn seine "Unter uns"-Rolle war ursprünglich nur für mehrere Monate geplant. "Dominic ist ein sehr spannender Charakter. Ich kann und will also von meiner Seite auf keinen Fall ausschließen, dass ihn nicht vielleicht doch irgendwann noch mal die Sehnsucht nach der Schillerallee packt", hatte er in einem Interview mit Promiflash verraten. Wie lange der 45-Jährige dieses Mal für die Daily vor der Kamera stehen wird, ist bis dato nicht bekannt.

RTL / Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) und Dominic (Jo Weil) am "Unter uns"-Set

Getty Images Seriendarsteller Jo Weil

RTL / Stefan Behrens Claudelle Deckert und Jo Weil

