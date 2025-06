Trotz großer Liebe: Jo Weil hält nichts vom Konzept Ehe

Jo Weil (47), bekannt aus der Serie Unter uns, stellte bei der Ernsting's family Fashion Show klar, dass Heiraten für ihn und seinen langjährigen Partner Tom nicht infrage kommt. Obwohl die beiden seit Jahren glücklich zusammen sind, lehnt Jo das Konzept der Ehe ab. "Nee, Hochzeit ist nicht geplant, aber nicht, weil wir das nicht fühlen würden, sondern weil ich schon immer gesagt habe, ich möchte das nicht", erklärte der Schauspieler im Gespräch mit Promiflash.

Wie Jo im Gespräch erklärte, liegt das an einem bestimmten Grund: "Weil in meinem Umfeld so viele Paare, die lange zusammen waren, geheiratet haben und sich kurz darauf getrennt haben. Das will ich einfach nicht riskieren." Auch wenn es an der Verbindung zu Tom keinerlei Zweifel gibt, sieht der Schauspieler die Ehe als schlechtes Omen.

Statt Ringe auszutauschen, planen die beiden lieber aufregende Reisen zu zweit. Cornwall steht ganz oben auf ihrer Liste, wie Jo voller Vorfreude verriet. Besonders der Familienhund Sky spielt dabei eine wichtige Rolle. "Das ist der nächste Schritt als Paar", erklärte der Schauspieler lächelnd gegenüber Promiflash. Die gemeinsame Zeit und das Reisen scheinen für das Paar, das kürzlich für Jos Rolle in der Telenovela Sturm der Liebe von Köln nach München gezogen ist, eine größere Bedeutung zu haben als formelle Rituale.

Instagram / joweil_official Schauspieler Jo Weil mit seinem Partner Tom

Getty Images Schauspieler Jo Weil

Instagram / joweil_official Jo Weil und sein Hund Sky, Dezember 2024