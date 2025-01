Jo Weil ist wegen seiner "Sturm der Liebe"-Rolle umgezogen

Bei Sturm der Liebe sorgt Jo Weil (47) ab Februar für frischen Wind: Als Dr. Yannik Rudloff übernimmt er zeitweise die Praxis von Dr. Michael Niederbühl. Nachdem die Ehe des Hamburgers in die Brüche gegangen ist, flüchtet er sich in den Süden, um noch einmal neu zu starten. Und tatsächlich gibt es da eine Parallele zwischen Jo und seiner Rolle – zumindest in Hinblick auf den Umzug. Denn noch zu Anfang der Dreharbeiten hat der Schauspieler und Autor in Köln gelebt und ist für die Produktion eine ganze Weile zwischen Köln und München gependelt, was, wie er im Promiflash-Interview betonte, "an die Substanz" ging. Die bayerische Landeshauptstadt hat es ihm – und auch Partner Tom sowie Fellnase Sky – immer mehr angetan, sodass sie folgenden Entschluss fassten: "Also haben wir uns irgendwann hingesetzt und die Entscheidung getroffen, erst mal ganz nach München zu ziehen."

Seit Dezember können Jo, Tom und ihr gemeinsamer Hund Sky nun München als ihren Wohnort betiteln. "Die Weihnachtszeit war toll und wir haben uns schon gut in der neuen Wohnung eingelebt. Im Herzen sind wir zwar noch Kölner, aber wir geben München eine faire Chance", erklärte er gegenüber Promiflash. Bevor sie ihre Koffer packten und das Abenteuer München einläuteten, war das Familienleben gar nicht so einfach zu vereinbaren, wie Jo betonte: "Ich habe fast jeden Tag gedreht, parallel fand die Veröffentlichung meiner Romanreihe 'Jan und Julian' statt und ich schreibe am nächsten Buch. [...] Da blieb tatsächlich wenig Zeit, um allen gerecht zu werden."

Nicht nur Jo wird ab Februar Teil des "Sturm der Liebe"-Casts sein. Auch Vivien Wulf (30) ist eine der Neuzugänge auf dem Fürstenhof. Die Blondine schlüpft in die Rolle der Larissa Mahnke, einer Erbin eines Edelsteinunternehmens. Sie trifft auf Einladung von Sophia Sydow (Krista Birkner) am Fürstenhof ein. Die Mutter des Protagonisten Henry Sydow (Elias Reichert) ist nämlich nicht begeistert von seiner Flamme Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) und möchte ihr Ein und Alles lieber mit der wohlhabenden Larissa verkuppeln. Wie viel Erfolg Sophia dabei haben wird, können Fans der Daily ab Ende Februar selbst beobachten.

Instagram / joweil_official Jo Weil und sein Hund Sky, Dezember 2024

Getty Images Vivien Wulf, November 2024

