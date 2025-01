So ergatterte Neuzugang Jo Weil "Sturm der Liebe"-Rolle

Jo Weil (47) spielte schon bei Rote Rosen, Unter uns, Verbotene Liebe und Alles was zählt mit. Nun vervollständigt die nächste Daily die Liste des Schauspielers: Ab Februar wird er in Sturm der Liebe zu sehen sein. Doch wie kam es eigentlich zu der neuen Rolle? Genau das fragte Promiflash den Daily-Profi. "Das lief ganz klassisch über ein Casting", verrät Jo im Interview und fügte hinzu: "Erfreulicherweise hatte ich zu dem Zeitpunkt einige Anfragen parallel. Als mein Agent mich fragte, bei welcher ich mir am meisten wünsche, dass es klappt, habe ich, ohne überlegen zu müssen, 'Sturm der Liebe' gesagt."

Nicht nur er hat sich in die Rolle des Arztes Dr. Yannik Rudloff "verknallt", wie er im Promiflash-Interview verriet: Offenbar hat auch Jo auf ganzer Linie überzeugt, sodass er sich diese sichern konnte. An den Moment, als ihm mitgeteilt wurde, dass er Teil der Daily wird, kann sich der 47-Jährige noch ganz genau erinnern: "Der Anruf, dass es geklappt hat, kam dann am Geburtstag meiner besten Freundin Jana Schölermann (37). Sie war gerade bei uns zu Besuch und wir haben Kuchen gegessen, als das Telefon klingelte. Mein breites Grinsen hat sofort verraten, welche Nachricht ich gerade erhalten hatte."

Zu Beginn der Dreharbeiten von "Sturm der Liebe" wohnte Jo gemeinsam mit seinem Partner Tom sowie Fellnase Sky in Köln. Nachdem das ständige Pendeln nach München zur Zerreißprobe wurde, fasste er den Entschluss, näher an seinen Arbeitsort zu ziehen, wie er Promiflash verriet. Seit Dezember leben die drei nun in München und leben sich nach und nach in ihrer neuen Heimat ein: "Im Herzen sind wir zwar noch Kölner, aber wir geben München eine faire Chance."

Instagram / joweil_official Jo Weil am Set von "Sturm der Liebe", Oktober 2024

Instagram / joweil_official Jo Weil und sein Hund Sky, Dezember 2024

