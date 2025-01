Das gefällt Daily-Urgestein Jo Weil an "Sturm der Liebe"

Daily-Fans kennen Jo Weil (47) bestimmt schon von Rote Rosen, Unter uns, Verbotene Liebe oder Alles was zählt. Jetzt ist der Schauspieler auch Teil von Sturm der Liebe. Im Promiflash-Interview spricht Jo nun über seine neue Rolle und verrät, was die Telenovela von den anderen Formaten unterscheidet. "Bei 'Sturm der Liebe' ist das Team ganz besonders herzlich und ich bin selten zuvor derart offen und liebevoll empfangen worden. Zudem erzählen wir tolle, positive Geschichten, was ein toller Ausgleich zu unserer verrückten Welt ist. Das alles drehen wir an den schönsten Fleckchen Bayerns", schwärmt er im Interview von der Produktion.

Zwar ähnelt sich die Arbeit in einer täglichen Serie, doch das "Sturm der Liebe"-Set ist ihm besonders positiv aufgefallen. "Es gab bisher noch nicht einen Tag, nach dem ich nicht mit einem breiten Grinsen vom Set kam, weil ich mich dort einfach so wohlfühle", berichtet Jo freudig gegenüber Promiflash. Doch was ist es laut Jo, was die Vorabendserie auch so beliebt bei den Zuschauern macht? "Die schönen Landschaften, die großen Gefühle. 'Sturm der Liebe' erlaubt den Zuschauenden für eine knappe Stunde dem Alltag zu entfliehen", erklärt der Schauspieler.

Wie sehr Jo "Sturm der Liebe" schätzt, beweist er mit einem krassen Schritt. Da er für den Dreh immer zwischen seiner Wahlheimat Köln und München pendeln musste und das laut ihm "an die Substanz" ging, entschied er sich, für den Job nach München zu ziehen – samt Partner Tom und seinem treuen Begleiter Sky. Wie er gegenüber Promiflash verrät, lebt er in der bayerischen Landeshauptstadt seit Dezember 2024: "Die Weihnachtszeit war toll und wir haben uns schon gut in der neuen Wohnung eingelebt."

Instagram / joweil_official Jo Weil am Set von "Sturm der Liebe", Oktober 2024

Instagram / joweil_official Jo Weil und sein Hund Sky, Weihnachten 2024

