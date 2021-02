Für welche der verbliebenen Kandidatinnen ist der Traum, Germany's next Topmodel 2021 zu werden geplatzt? Auch in dieser Woche mussten die Mädchen wieder Vollgas geben: Nach einem Shooting im Primaballerina-Outfit stand für einen Teil der Girls noch der entscheidende Walk vor Modelmama Heidi Klum (47) und Gastjurorin Nikeata Thompson (40) an. Von einer Teilnehmerin musste sich das Duo anschließend verabschieden: Für Nana hatte Heidi leider kein Foto übrig!

Bereits beim Shooting in Tutu und Spitzenschuhen hat es bei Nana laut Heidi an Eleganz gefehlt. "Deswegen hab ich auch so gehofft, dass du heute hier eine Mega-Performance ablieferst", erklärte die Chefjurorin. Doch auch mit ihrem Elimination-Walk zum Motto Albtraum konnte die Hamburgerin nicht überzeugen. "Nachdem wir alle Mädchen angeguckt haben, warst du heute leider die Schwächste", erklärte Heidi nach Absprache mit Nikeata.

Ihren Rauswurf nahm Nana äußerst gefasst auf. "Es war eine Erfahrung wert, hier zu sein und so viele tolle Mädchen kennengelernt zu haben", resümierte die 19-Jährige hinterher. Im Backstage-Bereich schien sich die Stimmung dann aber doch noch zu ändern. Besonders Mitstreiterin Liliana machte Nanas Exit schwer zu schaffen. Schluchzend und mit Tränen übersät verabschiedete sich Liliana von ihrer lieb gewonnenen Freundin: "Ich weine, weil sie gehen muss. Das bricht mein Herz!"

Anzeige

Instagram / nana.fofana Nana, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Getty Images Nikeata Thompson im Februar 2019

Anzeige

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de