Wie kommen die kostümierten The Masked Singer-Promis beim Publikum an? Seit Dienstag ist wieder Rätselraten angesagt: Zehn verkleidete Kandidaten haben sich in der Auftaktfolge der neuen Staffel dem Abenteuer "The Masked Singer" gestellt. In den vergangenen Staffeln überraschte die Show immer wieder mit hochkarätigen Stars und Hammer-Stimmen. Und was sagen die Fans dieses Mal zu dem Cast? In einer Promiflash-Umfrage herrscht noch Uneinigkeit.

Laut dem Ergebnis einer Promiflash-Umfrage ist eine knappe Mehrheit von 55,5 Prozent der Leser [Stand: 18.02.; 11 Uhr] total begeistert von den neuen maskierten Sängern. 528 von insgesamt 952 Fans sind mit dem Cast bislang also genauso zufrieden wie in den vergangenen Staffeln. Satte 44,5 Prozent, also 424 Leser sehen das allerdings ganz anders: Sie sind von den bisherigen Teilnehmern enttäuscht. "Dieses Mal ist keine so herausragende Stimme wie sonst dabei", fasste ein Facebook-User die Fan-Kritik zusammen.

Tatsächlich treten die neuen Promi-Kandidaten gesanglich in große Fußstapfen. Immerhin performten in den vergangenen Staffeln bereits Musikstars wie Max Mutzke (39), Sarah Lombardi (28) oder Vicky Leandros (68) auf der "The Masked Singer"-Bühne. Doch auch bei dem neuen Cast erwartet die Zuschauer sicherlich das ein oder andere musikalische Highlight. In der ersten Folge sorgte die Schildkröte zum Beispiel schon für Standing Ovations.

