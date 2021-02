Als Niko Griesert (30) in der ersten Der Bachelor-Folge auf Michèle de Roos traf, war direkt klar: Die beiden kennen sich. Die Single-Lady und der Rosenkavalier standen tatsächlich bereits vor der Sendung via Social Media miteinander in Kontakt. Da es damals aber nicht zu einem Treffen gekommen war, warfen die anderen Kandidaten der Kölnerin mangelndes Interesse an dem TV-Junggesellen vor. Im Promiflash-Interview hat sich Michèle nun zu den Vorwürfen geäußert.

"Anfänglich konnte ich die Reaktion der Kandidatinnen sehr gut nachvollziehen, allerdings kann ich nicht verstehen, wieso man im weiteren Verlauf nicht mit mir das Gespräch sucht, um Unklarheiten zu beseitigen", erklärte die hübsche Brünette gegenüber Promiflash. Dann wäre das Thema ihrer Meinung nach vermutlich auch nicht so lange präsent gewesen. Tatsächlich sei es damals nämlich nicht aus mangelndem Interesse, sondern anderen Umständen nicht zu einem Treffen gekommen.

Dass ihre Mitstreiterinnen auf die vorangegangene Bekanntschaft eifersüchtig waren und ihr falsches Spiel vorwarfen, habe die 25-Jährige zuerst gar nicht bemerkt: "Natürlich habe ich die angespannte Stimmung wahrgenommen, konnte mir aber den Grund nicht erklären." Für Michèle sei es normal, dass man mit einigen Menschen schneller warm werde als mit anderen.

