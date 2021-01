Und schon wieder treffen sich zwei alte Bekannte in einer Flirtshow! In den vergangenen Staffeln von Der Bachelor und Die Bachelorette gab es das immer wieder: Beim ersten Kennenlernen stellte sich heraus, dass der TV-Single und ein Bewerber sich bereits bekannt sind. So handelte es sich bei Gerda Lewis' (28) Kandidat Sebastian Mansla um den Ex einer guten Freundin und Bachelorette Melissa (25) kannte ihren Sieger Leander Sacher (23) sogar durch ihren eigenen Verflossenen. Jetzt könnte sich Neu-Bachelor Niko in eine Frau verlieben, die er längst kennt: Rosen-Girl Michèle de Roos und der Osnabrücker haben eine Vorgeschichte.

Schon bei der Vorstellung in der ersten Nacht der Rosen wird schnell klar: Die 27-Jährige sieht den Rosenverteiler nicht zum ersten Mal. "Ich glaube, ich kenne dich. Ich weiß es nicht genau, ich bin mir nicht ganz sicher. Du kommst mir sehr bekannt vor", eröffnet sie Niko nach wenigen Sekunden. Bei dem IT-Projektmanger scheint es zunächst allerdings noch nicht zu klingeln. Er weiß nicht, wo er der Kölnerin bereits begegnet sein könnte. "Ich glaube, ich hab mal mit dem auf Instagram geschrieben", berichtet Michèle ihren Mitstreiterinnen unterdessen.

Später am Abend fällt auch bei Niko endlich der Groschen. Er bittet die Brünette zum Einzelgespräch. "Wir haben schon mal miteinander geschrieben. Das hat sich so verlaufen dann", erinnert er sich und freut sich, dass Michèle das Thema so frei heraus angesprochen hat. Michèles Angst, dass die Social-Media-Connection negativ für sie ausfallen könnte, löst sich damit in Luft auf.

