Für Sarah Lombardi (28) könnte es momentan nicht besser laufen. Kürzlich veröffentlichte die Musikerin ihren neuen Song "Ich", in dem sie über Selbstzweifel und Fehler aus ihrer Vergangenheit singt. Und auch in der Liebe läuft es bei der Mutter von Alessio Lombardi (5) aktuell rund: Seit über einem Jahr ist sie bereits mit Fußballprofi Julian Büscher (27) zusammen und seit Ende vergangenen Jahres sogar verlobt. Jetzt verriet die Sängerin private Details über ihre Beziehung!

In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account wurde die 28-Jährige nun gefragt, ob sie eigentlich eifersüchtig sei. "Ich vertraue Julian zu 100 Prozent, aber ein wenig Eifersucht gehört trotzdem irgendwie dazu", erklärte die einstige DSDS-Kandidatin. Dabei witzelte sie, dass sie ihre Augen überall habe. Außerdem verriet die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin, dass sie aktuell sehr glücklich sei. Kein Wunder, denn die beiden Turteltauben wollen sich noch dieses Jahr das Jawort geben.

Doch nicht nur die Beziehung und ihr kleiner Sohn tragen zum Glück der Sängerin bei. "Ich habe den für mich größten Erfolg schon feiern dürfen – und zwar den in meinem Herzen", äußerte sich Sarah. Es komme nicht darauf an, immer der beste und schnellste sein zu wollen, um erfolgreich zu sein. "Der wahre Erfolg findet ganz bei dir allein statt – in deinem Herzen", erklärte sie.

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi auf den Malediven

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher

© SAT.1/Willi Weber Sarah Lombardi, Jurorin bei "Pretty in Plüsch"

