Massimo Sinató (40) träumt schon seit Jahren davon, eines Tages mit Heidi Klum (47) über das Let's Dance-Parkett zu fegen. Dieses Jahr ist der Profitänzer selbst nicht dabei – und da entgeht ihm definitiv was. Kim Riekenberg (26), die als "die neue Heidi" gehandelt wird, gehört 2021 zu den insgesamt 14 tanzwütigen Kandidaten. Am 26. Februar wird das Model zum allerersten Mal auf der großen Bühne in Köln Ossendorf stehen und die Chancen auf den Titel "Dancing Queen" stehen gar nicht mal so schlecht!

Kim wurde in Melle in Niedersachsen geboren, wohnt mittlerweile allerdings in Hamburg. Und genau dort begann ihre Modelkarriere vor etwa zehn Jahren, als sie beim Pizza essen von ihrer heutigen Managerin entdeckt wurde. Daraufhin schmiss die 1,79 Meter große Beauty ihr geplantes Kunststudium, bewarb sich bei international gefragten Modelagenturen und nahm an zahlreichen Castings teil. Heute ist die 26-Jährige sowohl national als auch international supererfolgreich, modelte unter anderem für Designer wie Calvin Klein (78) oder Peter Lindbergh und zierte im vergangenen Jahr als dritte Deutsche das Cover der Sports Illustrated.

"Bei Shootings werde ich oft gefragt, ob ich Tänzerin sei oder schon mal getanzt hätte", erzählt Kim im Interview mit Promiflash. Und da liegen die Kunden nicht komplett falsch. Als sie kleiner war, tanzte sie fast acht Jahre lang Ballett: "Lang lang ist es her, aber irgendetwas scheint wohl hängen geblieben zu sein." Darauf ruht sie sich allerdings nicht aus. Im Gegenteil. Sie bereitet sich bereits auf das schweißtreibende Training der kommenden Wochen vor. "Zuhause habe ich Ausdauer auf dem Laufband trainiert und etwas Kraft, mit Planks und Co. auf der Matte. Dennoch wird es, glaube ich, eine ganz andere und neue Herausforderung für mich. Bei 'Let's Dance' bekommt man ein Bootcamp inklusive. Ich habe jetzt schon Bammel vor dem Muskelkater", erklärt Kim im Gespräch.

Getty Images Kim Riekenberg, Model

TVNOW / Stefan Gregorowius Kim Riekenberg, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

Instagram / kriekenberg Kim Riekenberg, Model

