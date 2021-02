Sarah Harrison (29) zaubert ihrer Community ein Lächeln ins Gesicht! Vor rund zwei Monaten sind die YouTuberin, ihr Mann Dominic (29) und ihre beiden Töchter Mia Rose (3) und Kyla nach Dubai ausgewandert. Von dort aus versorgt die Netz-Schönheit ihre Fans regelmäßig mit sonnigen Updates. Ihr neuster Beitrag ist nun besonders zauberhaft geraten: Hier strahlt Sarah mit der kleinen Kyla um die Wette!

Via Instagram veröffentlichte die 29-Jährige jetzt ein Selfie vom Strand. Kyla sitzt hier auf Sarahs Schoß und grinst schon wie eine Große in die Kamera. Auch ihre Mama strahlt von einem Ohr zum anderen. Beide Mädels tragen hübsche sommerliche Badesachen. Besonders süß: Die Kleine trägt außerdem ein rosa Mützchen mit Schleife – wohl gegen die Sonne, die in Dubai auch während des deutschen Winters fleißig scheint.

Auf einem weiteren Bild zeigt Sarah sich ohne ihr Töchterchen – und präsentiert stolz ihren sexy Bikini-Body. Aktuell sportelt die schöne Blondine besonders fleißig, weil sie bald gemeinsam mit Domi für ein Work-out-Programm vor der Kamera stehen wird. Das Training zahlt sich definitiv aus! Folgt ihr Team Harrison im Netz? Stimmt ab!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in Dubai

