Jodie Turner-Smith (34) ist ihre kürzliche Schwangerschaft kaum noch anzusehen! Im vergangenen Jahr hatten die Schauspielerin und ihr Partner Joshua Jackson (42) allen Grund zur Freude: Ihre Tochter erblickte im April 2020 das Licht der Welt und ist seitdem der große Stolz ihrer berühmten Eltern. Jodie hatte ihren Fans während ihrer Schwangerschaft gezeigt, dass ihr Bauch immer runder wird – nun meldet sie sich zehn Monate nach der Geburt ihrer Maus erneut mit einem Body-Update und präsentiert ihre blanke Körpermitte im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty jetzt ein Selfie, das sie – der Badewanne im Hintergrund nach zu urteilen – in ihrem Badezimmer aufgenommen hat. Superlässig posiert sie darauf in einer lilafarbenen Jogginghose und einem ultrakurzen Crop-Pullover– und gibt dabei freie Sicht auf ihren inzwischen wieder ziemlich flachen Bauch!

Im Januar sprach Jodie in einem Elle-Interview darüber, wie es ihr als Neu-Mama ergeht und gab dabei zu, dass es für sie nicht immer einfach sei, ihren Alltag und ihre mütterlichen Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen – das sei aufgrund der derzeitigen Situation inzwischen noch komplizierter: "Es ist noch schwieriger ohne Unterstützung, wenn alles heruntergefahren ist und man keine Leute sehen darf oder irgendwohin gehen kann", gab sie zu.

Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Jodie Turner-Smith

Jodie Turner-Smith, 2019

