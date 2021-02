Menowin Fröhlich (33) ist auf dem Weg zurück in ein gesundes Leben! Seit Ende vergangenen Jahres kämpft der ehemalige DSDS-Finalist in einem Therapiezentrum gegen seine Alkohol- und Drogensucht. Im Gespräch mit Promiflash zog er nach knapp zwei Monaten Entzug ein Zwischenfazit zu seinem Zustand. Dabei wagte er auch einen Blick in die Zukunft und verriet, wie lange er wohl noch in Behandlung bleiben müsse.

Derzeit gehe es ihm sehr gut, erzählte Menowin gegenüber Promiflash. "Ich bin jetzt acht Wochen da, also zwei Monate. Ich habe mich hier wirklich super eingelebt", berichtete der Sänger von seiner Zeit in der Entzugsklinik. Dabei gab er sich auch realistisch. "Natürlich darf man nicht vergessen, dass ich immer noch am Anfang der Geschichte stehe", erklärte der 33-Jährige. Er wisse, dass er noch einen weiten Weg vor sich habe, und verriet: "Ich bin voraussichtlich erst im Juli oder August mit allem fertig."

Neben der Sucht kämpft Menowin in der Klinik auch gegen sein Gewicht. In dieser Hinsicht kann der ehemalige Big Brother-Kandidat sogar schon sichtbare Erfolge verbuchen. Während seines Klinikaufenthalts hat er bereits stolze 18 Kilo verloren.

Anzeige

Schürmann, Sascha Menowin Fröhlich, 2015

Anzeige

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich in der Entzugsklinik

Anzeige

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de