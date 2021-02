Melody Haase (27) sitzt jetzt noch eine Nummer höher! Die ehemalige DSDS-Kandidatin und Siegerin der ersten Staffel #CoupleChallenge unterzog sich jüngst ihrer dritten Po-Vergrößerung. Dabei ließ sie sich an anderen Körperstellen unliebsame Fettpölsterchen absaugen und das gewonnene Fett in ihren Allerwertesten spritzen. Seitdem deutete sie ihre neuen Kurven in Bildern nur an – den Hintern bekam man aber noch nicht ganz zu sehen. Jetzt zeigte die 27-Jährige endlich das fertige Ergebnis ihrer Beauty-OP.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Melody nun ein heißes Bikini-Pic, bei dem sie auf einem Felsvorsprung liegt und ihren XXL-Po in Richtung Kamera streckt. Ihre Kehrseite ist mittlerweile wirklich überdimensional riesig – eine Pobacke scheint bereits größer zu sein als Melos Kopf. Ihre Follower sind bei diesem Anblick ganz aus dem Häuschen. "Ich liebe es. Du siehst mega aus", oder "Oha Schatz, geiles Bild", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Doch die Po-Vergrößerung war in den letzten Wochen nicht Melodys einziger Beauty-Eingriff: Die Berlinerin war nämlich Anfang des Jahres in die Türkei gereist, um dort einen besonderen Kiefer-Spezialisten aufzusuchen. Von ihm ließ sie sich die Zähne verschönern.

