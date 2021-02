Für Jennifer Lopez (51) ist die Familie sehr wichtig! 2008 brachte die Sängerin ihre beiden Kinder auf die Welt: Seit 13 Jahren bereichern die Zwillinge Emme (13) und Maximilian (13) also nun das Leben des Popstars. Jetzt wurden die beiden schon wieder ein Jahr älter und der heutige Geburtstag ist etwas ganz Besonderes für J.Lo. Denn ihre Kinder sind jetzt waschechte Teenager.

Heute ist der 13. Geburtstag von Emme und Maximilian – und das lässt die "On The Floor"-Interpretin ganz schön emotional werden. Auf Instagram teilte die 51-Jährige ein Video davon, wie sie ihre Liebsten am Morgen mit einem Frühstück im Bett überraschte. "Meine schönen Babys sind ab jetzt Teenager. [Sie] haben mein Leben verändert und mir beigebracht, was wahre Liebe bedeutet", schrieb Jennifer unter das Video. Sie bezeichnete die letzten dreizehn Jahre als "magische Reise", die viele Abenteuer bereithielt.

Und eine weitere Sache offenbarte die Musikerin auch noch: Am liebsten würde sie die Zeit einfrieren, wenn sie könnte. Dann würden Emme und Maximilian immerhin nicht allzu schnell groß werden. Mit den Worten: "Eure Mama liebt euch für immer", beendete die Beauty ihren emotionalen Post.

Instagram / jlo Maximilian und Emme, Kinder von Jennifer Lopez

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kindern Emme und Max im Oktober 2020

Instagram / arod Emme Muñiz, Alex Rodriguez, Max Muñiz und Jennifer Lopez mit ihrem Welpen

