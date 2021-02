Hat Prinz Charles (72) seinen Vater Prinz Philip (99) über die neuesten Entwicklungen in Kenntnis gesetzt? Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) befindet sich seit vergangenem Dienstag im Krankenhaus. Was genau dem Royal fehlt, ist nicht bekannt. Sein Sohn besuchte ihn am vergangenen Wochenende und wirkte dabei ziemlich emotional. Ob er seinem Vater die News aus dem Königshaus übermittelt hat? Schließlich wurde Prinz Harry (36) und Herzogin Meghans (39) Rückzug nun endgültig besiegelt.

"Gerade passieren viele Dinge in der Familie und ich denke, es ist auf jeden Fall möglich, dass Charles hinwollte, um ihn wegen Harry zu beruhigen", erklärt Royal-Expertin Penny Junor gegenüber Daily Mail. Besuche in dem Krankenhaus sind aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nur unter besonderen Umständen erlaubt. Nach Charles hat sich bisher kein weiteres Mitglied des britischen Königshauses auf den Weg zu dem 99-Jährigen gemacht.

Allerdings hat Harry laut Mirror schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um im Ernstfall nach Großbritannien reisen zu können. So soll sich der Familienvater aktuell in Quarantäne befinden. Zudem steht laut Medienberichten ein Privatjet bereit, um eine schnelle Abreise zu ermöglichen.

Getty Images Prinz Philip im Juli 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020

