Macht Helene Fischer (36) ihre Fans bald vielleicht schon wieder "Atemlos"? Seit Längerem ist es eher ruhig um die Sängerin geworden. 2017 gab es das letzte Album der 36-Jährigen, gefolgt von unzähligen Tournee-Shows. Die Trennung von Florian Silbereisen (39) war ebenfalls ein Thema in den Medien, aber ansonsten gab es in der letzten Zeit nicht mehr viel von Helene zu hören. Doch jetzt keimt endlich wieder Hoffnung in ihren Fans auf. Feiert die Schlagerqueen bald ihr Comeback?

Dafür spricht jedenfalls ein Foto, das Promistylistin Serena Goldenbaum auf Instagram veröffentlichte. Darauf sieht man sie zusammen mit der Sängerin in einem Jeans-Look und ähnlicher Frisur. So weit, so gut. Doch die Hashtags unter dem Foto lassen mehr vermuten. #secretproject heißt es nämlich in der Bildunterschrift. Ist damit vielleicht ein neues Projekt von Helene gemeint, von dem bisher niemand etwas weiß?

Und auch der Text unter dem Foto heizt die Gerüchte umso mehr an. Unter dem Bild schrieb die Stylistin nämlich: "Ups, da hatten wir doch heute beide Jeans an und fast die gleiche Frisur. War es Zufall? Oder eventuell eine zu intensive Vorbereitung auf unseren Job?" Auf Helenes Social-Media-Profil regt sich zwar bisher noch nichts, aber davon lassen sich die Fans nicht entmutigen.

Anzeige

Instagram / serenagoldenbaum Sängerin Helene Fischer mit ihrer Stylistin Serena Goldenbaum

Anzeige

Getty Images Helene Fischer

Anzeige

Getty Images Sängerin Helene Fischer bei "2020! Menschen, Bilder, Emotionen! - Der grosse RTL Jahresrueckblick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de