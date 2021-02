Germany's next Topmodel war der Startpunkt ihrer Reise im Licht der Öffentlichkeit: 2012 stand Kasia Lenhardt (✝25) im Finale der Castingshow um Modelmama Heidi Klum (47). Luisa Hartema (26) war damals Mitstreiterin in der Staffel – und wurde zur Freundin. Während viele sich nach Kasias tragischem Tod zu Wort gemeldet hatten, war es um Luisa still geworden. Doch jetzt gedachte sie ihrer Weggefährtin mit einer rührenden Erinnerung.

Auf Instagram postete Luisa nun ein Bild, auf dem steht: "In einer Welt, in der du alles sein kannst – sei freundlich." Darunter erklärte die 26-Jährige die vorübergehende Funkstille: Sie sei sprachlos gewesen, wolle nun aber ein paar Worte sagen, bevor sie die Arbeit wieder aufnehme. Sie habe in ihrer GNTM-Zeit eine Phase gehabt, in der schlecht über sie geredet worden sei, was sie sehr mitgenommen habe, berichtete Luisa weiter. "Kasia ist irgendwann zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass sie es nicht glaubt und hinter mir steht", begründete sie die Basis ihrer Freundschaft.

"Ja, es war eine Kleinigkeit, aber wir waren 17 Jahre und mir hat es so viel bedeutet. Und es zeigt einfach, was für ein Mensch sie schon damals war", schwärmte Luisa in Erinnerung an Kasia. Eine tiefe Freundschaft sei aus der gemeinsamen TV-Erfahrung zwar nicht erwachsen. Aber die beiden seien sich dennoch oft begegnet und hätten sich dann immer sehr gefreut: "Sie hatte einfach ein Herz aus Gold."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

