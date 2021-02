In dieser Woche ist es so weit! Endlich erfahren die Fans von Let's Dance, welcher Promi mit welchem Profi tanzen wird. Das Publikum muss in diesem Jahr auf einige Show-Lieblinge verzichten, dafür sind jedoch auch ein paar neue Gesichter dabei. In der großen Promiflash-Umfrage habt ihr abgestimmt, welche Profitänzerin der aktuellen Staffel die hotteste ist. Durchsetzen konnte sich dabei eine Altbekannte!

Denn gewonnen hat Christina Luft (31)! Von den 4.851 abgegebenen Stimmen [Stand: 24. Februar, 15:45 Uhr] wählten 1.814 die Siegerin der Profi-Challenge 2020. Das entspricht stolzen 37,4 Prozent. Auf Platz zwei landete Renata Lusin (33), für die 995 Leser gevotet haben, also 20,5 Prozent. Auf dem dritten Platz kommt knapp dahinter ein neues Gesicht: Patricija Belousova konnte 18,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Für die ehemalige Miss Litauen entschieden sich 899 Wähler.

In der großen Kennenlern-Show wird sich dann entscheiden, mit welchen Promis es die Damen zu tun bekommen. Zur Auswahl stehen neben anderen Jan Hofer (69), Mickie Krause (50) und Rúrik Gíslason (32). Fest steht aber wohl, dass auf die Tanzprofis mit ihren berühmten Amateuren jede Menge Arbeit zukommt.

